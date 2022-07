Singen, bis der Arzt kommt

„Soll ich schon einmal den Bulldozer bestellen?“, fragt ein deutscher Immobilienhai, der einen ziemlich ranzig riechenden Musikclub in Los Angeles kaputtsanieren möchte. Soweit darf es selbstverständlich nicht kommen in „Rock of Ages“, einem Musical über die „wilden 1980er“. Mit ihren langen Mähnen und „Jack-Daniel’s“-Flaschen. Mit ihren Exzessen, ihrer ungehemmten Promiskuität. Obwohl sich

...