Singen am Martinsfeuer

Rodau. Der Städtische Kindergarten Rodau lädt für den 11. November, Donnerstag, zu seinem Martinsumzug ein, informiert Kindergartenleiter Simon Pfaff. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr wieder mit allen Kindern und Eltern statt. Der Umzug startet mit musikalischer Begleitung um 17 Uhr am Kindergarten (Waldstraße 2), führt auf der Hauptstraße zum Dorfplatz und endet am Sportplatz. Dort werden die Teilnehmer vom Verschönerungsverein Rodau (VVR) erwartet, der dann schon ein Martinsfeuer entzündet hat. Der VVR wird Speisen und Getränke verkaufen, überdies wird eine Martinsgans verlost.

Simon Pfaff und sein Team laden ein: „Auf gesangsfreudige Kinder und Eltern und auf ein gemütliches Martinsfest freuen wir uns sehr – gerne können Sie Freunde und Verwandte mitbringen.“ red