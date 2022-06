Sicherungsschloss an Zwingenberger Zigarettenautomat hielt stand

Zwingenberg. Kriminelle sind in der Nacht zum Sonntag (11. - 12.06.) am Sicherungsschloss eines Zigarettenautomaten in der Straße Pass in Zwingenberg gescheitert, wie die Polizei berichtet. Mit Werkzeug versuchten sie das Schloss zu knacken, das jedoch standhielt. Unverrichteter Dinge mussten die Täter ihr Vorhaben aufgeben und verschwanden. Der Schaden am Behältnis ist etwa 200 Euro hoch.

Wegen des versuchten Aufbruchs hat die Polizei (K 41) ihre Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06251 / 8468-0.