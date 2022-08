Weite Wege zum nächsten Arzt? Eine Gefahr, die in Zwingenbergs Nachbarkommune Alsbach-Hähnlein auch langfristig gebannt werden soll. Deshalb verfolgt die Gemeinde seit längerem das Ziel, am Marktplatz in Hähnlein ein neues Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) zu etablieren. Eine wichtige Grundvoraussetzung: Barrierefrei und behindertengerecht soll es sein.

Bürgermeister Sebastian

...