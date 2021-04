Seniorin erkannte den „Enkeltrick“

Bickenbach. Kriminelle haben am Dienstagmittag in Bickenbach mit der sogenannten „Enkeltrick“-Masche versucht, an Geld zu kommen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, meldete sich gegen 13 Uhr eine bislang unbekannte Frau bei einer 76-jährigen Bickenbacherin. Hierbei gab sich die Anruferin als Verwandte der Seniorin aus.

AdUnit urban-intext1

Die Betrügerin gaukelte ihr im Gespräch vor, ein Haus in Bickenbach kaufen zu wollen und hierfür dringend 40 000 Euro zu benötigen. Glücklicherweise durchschaute die 76-Jährige die Masche der Anruferin und beendete das Gespräch. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang erneut an wichtige Präventionshinweise:

Stets misstrauisch bleiben

„Seien Sie besonders misstrauisch, wenn angebliche Verwandte am Telefon plötzlich Geld fordern.

Rufen Sie die Verwandten auf einer Ihnen bekannten Telefonnummer umgehend zurück und bestehen Sie auf ein persönliches Erscheinen. Spätestens hierbei würde der Schwindel nämlich auffliegen.

AdUnit urban-intext2

Händigen Sie kein Geld an fremde Personen nur aufgrund eines Telefongesprächs aus.

Verständigen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei über den Notruf 110.“ ots

AdUnit urban-intext3