Seniorenreise nach Slowenien

Seeheim-Jugenheim. Slowenien, ein Land mit einmaligen Naturschönheiten, malerischen Altstadtzentren und einer abwechslungsreichen Landschaft, ist das Ziel der nächsten Reise im kommunalen Seniorenprogramm der Gemeinde Seeheim-Jugenheim. Viele Ausflüge sind geplant, unter anderem ein Besuch des Gestüts Lipica mit seiner berühmten Zucht der Lipizzanerpferde oder eine Fahrt nach Ljubljana mit zweistündiger Stadtführung in der Hauptstadt.

Die Reise findet vom 11. bis zum 18. September statt. Untergebracht sind die Teilnehmer am Bleder See in einem Vier-Sterne-Hotel mit Halbpension. Die Kosten betragen 975 Euro pro Person. Anmelden kann man sich noch bis Freitag, 30. Juli. Die Sitzplätze werden am Dienstag, 24. August, um 15 Uhr im Raum Culitzsch in der Seeheimer Sport- und Kulturhalle verteilt. Sollte eine Veränderung in der Pandemie-Lage eintreten, kann es zu einer Corona-bedingten Stornierung der Reise kommen.

Informationen und Anmeldung gibt es beim Seniorenbüro, Andrea Lehrian, Telefon: 06257/990-284, E-Mail andrea.lehrian@seeheim-jugenheim.de. red