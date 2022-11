Im Rahmen des kommunalen Seniorenprogramms der Gemeinde Seeheim-Jugenheim findet am 3. Dezember, Samstag, eine Tagesfahrt ins Weihnachtsdorf nach Waldbreitenbach statt. Abfahrt für den Tagesausflug ist um 8 Uhr am Villenave D’Ornon-Platz in Seeheim.

Seit mehr als 30 Jahren schon wartet die idyllische Gemeinde im Westerwald in der Adventszeit mit zahlreichen weihnachtlichen Attraktionen

...