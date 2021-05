Seniorenberatung in Pandemie-Zeiten auch per Telefon

Zwingenberg. Die Beratungsstunden für Senioren und deren Angehörige, die sonst regelmäßig in den Räumen des Familienzentrums Zwingenberg im Alten Amtsgericht stattfinden und vom Diakonischen Werk Bergstraße angeboten werden, können nach wie vor wegen der Coronavirus-Pandemie nicht als Präsenzveranstaltungen erfolgen. Die Beratungsstelle hat ihre Arbeit jedoch nicht eingestellt, sondern bietet Telefon-Beratungszeiten an. Diese können mit Sozialpädagogin Regina Eichler-Walter unter der Telefonnummer: 06251/107226 oder per E-Mail: regina.eichler-walter@dw-b.de vereinbart werden.

Das Angebot des Diakonischen Werks Bergstraße richtet sich an alle Bürger ab 60 sowie deren Angehörige. Es gibt Informationen zu allen Fragen rund ums Alter, wie Leistungen der Pflegeversicherung, Umgang mit Demenz, Entlastung für pflegende Angehörige, finanzielle Unterstützung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Die Beratung ist kostenlos, konfessionsunabhängig und vertraulich. red