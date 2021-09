Seniorenadvent geplant

Zwingenberg. Der Ökumenische Seniorenadvent musste im vergangenen Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden, die gemeinsame Veranstaltung der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg und der Katholischen Pfarrei Mariae Himmelfahrt Zwingenberg konnte zum Bedauern aller Beteiligten nicht stattfinden.

In diesem Jahr hofft man nun darauf, dass die beliebte Veranstaltung für die älteren Gemeindemitglieder stattfinden kann und bittet darum, sich den Termin 28. November, Sonntag, 1. Advent, 14.30 Uhr, vorzumerken. Die Gemeinden formulieren: „Auch in diesem Jahr macht es uns Corona noch schwer. Wir müssen bei unseren Planungen die aktuellen Corona-Regeln beachten und wissen dabei natürlich noch nicht, was uns diesbezüglich in der Adventszeit erwartet. Deshalb können wir heute noch nicht konkret sagen, ob und – wenn ja – wo der Ökumenische Seniorenadvent stattfindet. Verfolgen die Hinweise in den Schaukästen, auf den Webseiten und im Bergsträßer Anzeiger.“ red