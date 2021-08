Senioren zu Gast bei Zwingenberger Hundefreunden

Zwingenberg. Der Verein der Hundefreunde Zwingenberg, Alsbach und Umgebung ist im August Gastgeber für den Zwingenberger Seniorenclub „Freude im Alter“. Das monatliche Treffen am heutigen Donnerstag (12.) findet ab 14.30 Uhr am Reutershügel statt. Geplant ist ein Einblick in die Ausbildung der Hunde im Verein. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt sowie auch für Unterhaltung und Musik.

Im Moment kann der Seniorenclub keinen Shuttle-Service anbieten, aber daran werde gearbeitet, heißt es in der Einladung des Vereins. Unter Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand – Hygiene – Alltagsmaske) freuen sich die Vereine auf zahlreiche Gäste. red