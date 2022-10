Die Karate-Abteilung des Turn- und Sportvereins (TuS) Zwingenberg bietet ein Selbstverteidigungstraining für Mädchen ab 14 Jahren sowie erwachsene Frauen an. In drei Trainingseinheiten lernen die Teilnehmerinnen grundlegende Techniken der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, also die Verteidigung gegen Halte-, Schlag- und Würge-Angriffe. Der Kurs beginnt mit entsprechenden Vorübungen und

