„An meinem Stand kommt keiner vorbei“, sagt Sigrid Schweickert, lacht dabei herzhaft und ergänzt augenzwinkernd: „Jeder darf bei mir aber auch in die Null-Euro-Kiste greifen.“ Tatsächlich präsentierte die clevere Chefin der Rorrer Babbelstubb ihr ausgefallenes Sammelsurium direkt am Ausgang des Flohmarkt-Geländes, den alle Besucher passieren mussten. So hielt sie für toughe Kerle,

...