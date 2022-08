Beim Kerwetanz in Einhausen lernten sie sich im Jahre 1958 kennen, der damals 21-jährige Dieter Kühne und die 17-jährige Elke Rhein. Aus dem Tanz wurde eine Liebe für das ganze Leben. 1962 heirate das Paar in der Kirche in Hüttenfeld und am vergangenen Dienstag feierten Elke und Dieter Kühne ihre diamantene Hochzeit.

Damit sich die Lebenslinien trafen, musste das Schicksal einige

...