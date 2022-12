Seeheim-Jugenheim. Im Rahmen des kommunalen Seniorenprogramms der Gemeinde Seeheim-Jugenheim findet am 15. Dezember, Donnerstag, eine Fahrt zum Thermalbad in Bad Schönborn statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Bushaltestelle in der Raiffeisenstraße in Seeheim. Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr vorgesehen.

Um eine vorherige Anmeldung bei Andrea Lehrian vom kommunalen Seniorenbüro wird gebeten (Telefon: 06257/990-284, E-Mail: andrea.lehrian@seeheim-jugenheim.de). red