Seeheim-Jugenheim radelt wieder mit

Seeheim-Jugenheim. Am 1. Mai ist das „Stadtradeln“ in die neue Saison gestartet. Die seit 2008 jährlich stattfindende Kampagne des Klima-Bündnisses für den Klimaschutz ist als Wettbewerb konzipiert: Gesucht werden nicht nur Deutschlands fahrradaktivste Kommunen, sondern auch die fleißigsten Teams und die eifrigsten Radler. Drei Wochen lang, vom 6. bis zum 26. September, will auch Seeheim-Jugenheim gemeinsam mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg wieder fleißig in die Pedale treten. red

