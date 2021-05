Seeheim-Jugenheim ist „Fairtrade-Town“

Seeheim-Jugenheim. Sich auf kommunaler Ebene für fairen und nachhaltigen Handel einzusetzen, das ist die Aufgabe von sogenannten „Fairtrade-Towns“. Seeheim-Jugenheim wurde aktuell bereits zum dritten Mal von der gemeinnützigen Organisation „Trans-Fair“ als „Fairtrade-Town“ ausgezeichnet und gehört damit zu den mehr als 2000 Städten und Gemeinden weltweit, die sich für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen von Kleinbauern im globalen Süden engagieren.

„Dass wir Fairtrade-Gemeinde sind, das ist leider noch viel zu wenig bekannt“, bedauert Sandra Diehm, die die Steuerungsgruppe „Fairtrade“ zurzeit kommissarisch leitet. „Es gibt viele Ideen, wie sich das ändern ließe, doch dafür brauchen wir noch weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter.“ Gemeinsam mit Cornelia Eicher vom Bereich Wirtschaftsförderung lädt sie deshalb für Mittwoch, 26. Mai, um 19.30 Uhr Interessierte zu einem digitalen Austausch ein. Wer Interesse an einer Mitarbeit in der Steuerungsgruppe „Fairtrade“ hat, der kann sich entweder telefonisch unter 06257/990-280 oder per E-Mail unter marketing@seeheim-jugenheim.de für das digitale Treffen anmelden. Unser Bild zeigt (v.l.) Bürgermeister Alexander Kreissl, Sandra Diehm von der Steuerungsgruppe „Fairtrade“ und Cornelia Eicher vom Bereich Wirtschaftsförderung. / red