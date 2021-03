Seeheim-Jugenheim. Seit 1996 ruft die Tibet-Initiative Städte, Gemeinden und Landkreise auf, am 10. März – dem Jahrestag des tibetischen Volksaufstands von 1959 – die Flagge Tibets an öffentlichen Gebäuden zu hissen. Mehr als 1000 Orte, darunter auch Seeheim-Jugenheim, haben sich der Aktion angeschlossen und damit ein Zeichen der Solidarität mit der tibetischen Bevölkerung gesetzt, die seit 1949 von China unterdrückt wird und für ihre Freiheit und ihre Religion seit Jahrzehnten friedlichen Widerstand leistet. Am Mittwoch, 10. März, beteiligt sich die Gemeinde Seeheim-Jugenheim erneut an der Initiative „Flagge zeigen für Tibet“, um an das Recht der Selbstbestimmung der Tibeter und die Wahrung der Menschenrechte in Tibet zu erinnern. red