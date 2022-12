Schwerer Verkehrsunfall in Pfungstadt

Pfungstadt. Am gestrigen Mittwoch (7.) ist es am frühen Abend zu einem schweren Verkehrsunfall in der Seeheimer Straße in Pfungstadt gekommen. Eine 53 jährige Autofahrerin aus Seeheim-Jugenheim verlor aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Mitsubishi, wie die Polizei berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch die Wucht des Aufpralls ist das Fahrzeug der Seeheimerin auf die Fahrerseite gekippt und kam nach einem weiteren Zusammenstoß mit einem Stromkastens zum Liegen. Die eingesetzte Polizeistreife konnte die eingeklemmte Fahrerin nicht aus dem Fahrzeug befreien.

Panoramadach aufgeschnitten, um die Fahrerin zu befreien

Die parallel verständigte freiwillige Feuerwehr Pfungstadt hat nach Eintreffen an der Unfallstelle die Fahrerin über das ausgeschnittene Panoramadach aus dem Fahrzeug bergen können. Im Anschluss wurde die Fahrerin zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Nach bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Fahrerin beim Verkehrsunfall alkoholisiert gewesen sein könnte und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen ist. Es wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst und entsprechende polizeiliche Ermittlungen aufgenommen.

Die beteiligten Fahrzeuge sind aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt worden und der Stromkasten wurde durch das zuständige E-Netz gesichert. Der entstandene Sachschaden liegt insgesamt bei rund 18 000 Euro.