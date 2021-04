Schutzhüllen gegen Wildverbiss

Alsbach-Hähnlein. Die Initiative Umweltschutz Hähnlein, Alsbach, Sandwiese (IUHAS) hat zur Teilnahme an einer Baumschutz-Aktion im Alsbach-Hähnleiner Gemeindewald eingeladen, „um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt, in der weiter formuliert wird:

„Waldschutz ist Klimaschutz. Unser Wald an der Bergstraße ist als Naherholungsgebiet von unschätzbarem Wert. Aber der Klimawandel macht auch vor unserer Haustüre nicht halt. Trockenheit setzt den Bäumen zu, Schädlinge wie der Borkenkäfer breiten sich aus, Bäume sterben, es wächst wenig nach. Bei den Waldschäden handelt es sich um einen sich selbst beschleunigenden Prozess. Daher ist abwarten mit übermäßig hohen Schäden, Artenverlust und am Ende auch Kosten verbunden.“

Moritz Fahlbusch war einer der Freiwilligen, die dem Aufruf der Initiative Umweltschutz Hähnlein, Alsbach, Sandwiese (IUHAS) zur Teilnahme an einer Baumschutz-Aktion im Gemeindewald gefolgt waren. Über 200 junge Bäume erhielten am Wochenende eine biologisch abbaubare Schutzhülle gegen Wildverbiss. © IUHAS

Um dem etwas entgegenzusetzen haben nun über 200 junge Bäume eine biologisch abbaubare Schutzhülle gegen Wildverbiss bekommen. Wer am Wochenende im Alsbacher Wald unterwegs war, der konnte die fleißigen Helfer oberhalb des Alsbacher Schlosses am Herrenweg beobachten. „Das Schwierigste ist, die Schützlinge erst einmal zu finden“, erklärte Organisator Jonas Sowa, der die Teams in ihre Einsatzgebiete einwies. „Junge Buchen gibt es hier noch relativ viele. Die sind aber nicht sehr klimaresistent. Wir suchen also zum Beispiel kleine Eichen, Kirschen oder Ahorn. Die haben bessere Chancen, um in unserem Wald auch langfristig zu überleben.“

Gegen den Klimawandel

Um die Aktion unter den aktuell herausfordernden Rahmenbedingungen durchführen zu können, erhielten die Teams vorab ein Informationspaket. Jeder Haushalt wurde einzeln eingewiesen und einem eigenen Einsatzgebiet zugeteilt. „Wir wollten trotz der nach wie vor schwierigen Situation durch die Corona-Pandemie auch dieses Jahr schnell und konkret handeln, um unserem Wald zu helfen und dem Klimawandel etwas entgegen zu setzen“, so Jonas Sowa. „Ich freue mich riesig, dass sich auf unseren Aufruf so viele freiwillige Helfer gemeldet haben.“

Moritz Fahlbusch, der dem Aufruf der IUHAS gefolgt ist, berichtet: „Ich habe das vorher noch nie gemacht. Aber man kommt schnell rein – das Ganze war gut organisiert und hat echt Spaß gemacht. Ein bisschen ist es wie eine Schatzsuche, gerade junge Eichen findet man nur noch sehr selten. Ich werde auf jeden Fall immer mal wieder dort vorbei gehen - mich interessiert die Entwicklung des Waldes an der Stelle.“

Für den Herbst plant die IUHAS eine weitere Waldaktion, in der zusätzliche Bäume gepflanzt werden sollen. red

