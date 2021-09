Schnupperkurs als Yoga-Einführung

Zwingenberg. Der Turn- und Sportverein (TuS) Zwingenberg macht auf ein neues Fitness-Angebot aufmerksam. Am 4. Oktober, Montag, 17 Uhr, startet der Verein mit einem Schnupperkurs zur Einführung in die Welt des Yogas. Eine neue Trainerin wird an sechs Terminen interessierten Teilnehmern die verschiedenen Ausrichtungen des Yogas näherbringen. Der klassische Sonnengruß, Yoga und die Faszien oder Yoga für den Rücken werden unter anderem eine Rolle spielen.

Die Trainerin ist eine versierte Yoga-Lehrerin und betreibt Yoga aus Leidenschaft. Diese Stunden finden in der vereinseigenen Jakob-Delp-Halle in Zwingenberg (Wiesenpromenade 5) statt. Eine Matte muss mitgebracht werden. Die Teilnahme kann nur nach Anmeldung über https://turnen.tus-zwingenberg.de/wordpress/anmeldung-fuer-unsere-stunden/ erfolgen. Nichtmitglieder müssen eine 10er-Karte erwerben. red