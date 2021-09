Schnelles Internet für Alsbach

Alsbach-Hähnlein. Der Energieversorger GGEW AG mit Sitz in Bensheim baut sein Glasfasernetz für schnelles Internet in der Region weiter aus. „Auch Alsbach-Hähnlein startet bald in die Gigabit-Zukunft - wir freuen uns darüber dass wir als regionaler Infrastrukturanbieter die Gemeinde mit modernster Glasfasertechnik und leistungsfähigem Internet versorgen können“, wird Carsten Hoffmann, Vorstand GGEW AG, in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert.

Als einen „zukunftsweisenden Schritt“ bezeichnet Sebastian Bubenzer, Bürgermeister von Alsbach-Hähnlein, das Projekt. Er formuliert: „Gemeinsam mit der GGEW AG arbeiten wir am Glasfaserausbau und damit an der digitalen Zukunft - denn superschnelles und stabiles Internet ist ein entscheidender Standortfaktor, sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen unserer Gemeinde.“

Nachdem bereits im vergangenen Jahr Vertreter der GGEW AG und der Gemeinde Alsbach-Hähnlein einen Kooperationsvertrag für den Glasfaserausbau in der Kommune unterzeichnet haben, konkretisiert das Unternehmen jetzt das weitere Vorgehen. Für den Bau des Netzes muss in der Vorvermarktung eine Vermarktungsschwelle von 40 Prozent erreicht werden. Die Vermarktung wird in zwei Etappen durchgeführt. In der ersten Etappe wird das Netz zuerst in den Ortsteilen Hähnlein und Sandwiese vermarktet, im Anschluss folgt Alsbach.

Beginn im ersten Quartal 2022

Wie sieht der Zeitplan aus? Ende September plant die GGEW gemeinsam mit der Gemeinde eine Informationsveranstaltung. Die Vorvermarktungsphase für Hähnlein und Sandwiese läuft vom 1. Oktober 2021 bis zum 15. Januar 2022. Alle betroffenen Haushalte werden dann von der GGEW per Post kontaktiert, gleichzeitig wird die Vermarktung durch einen Vertriebsaußendienst unterstützt. Die konkrete Bauplanung für Hähnlein und Sandwiese erfolgt im Januar 2022, der Bau startet anschließend im ersten Quartal 2022 – ein Erreichen der Vermarktungsschwelle vorausgesetzt. Wird die Vermarktungsschwelle erreicht, wird das Netz durch die GGEW AG gebaut. Für die Gemeinde Alsbach-Hähnlein entstehen dabei keine Kosten, die GGEW AG zahlt den Ausbau aus eigenen Mitteln.

„Für alle Kunden, die bis zum Stichtag den Hausanschluss zusammen mit einem Internetvertrag der GGEW bestellen, ist der Hausanschluss komplett kostenlos. Das heißt, die gesamten Hausanschlusskosten von bis zu 1500 Euro werden gespart. Ist nur der Hausanschluss ohne gleichzeitigen Abschluss eines Gigabit-Vertrags gewünscht, wird dieser mit einem um 50 Prozent diskontierten Preis von 750 Euro bis zum Stichtag berechnet. Gerade die Kombination aus leistungsfähigem Internet und kostenlosen Hausanschluss macht unser Angebot so attraktiv“, so Carsten Hoffmann. red