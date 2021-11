Schmuck und Notebook gestohlen

Zwingenberg. Ein Wohnhaus an der Annastraße in Zwingenberg geriet am Dienstag in der Zeit zwischen 7.20 und 15.30 Uhr in das Visier von Kriminellen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, hebelten die Täter zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher Schränke und Behältnisse. Sie erbeuteten Schmuck und ein Notebook.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, der wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden. ots