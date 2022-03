Schmuck aus Wohnung in Alsbach-Hähnlein erbeutet

Alsbach-Hähnlein. Nachdem bislang Unbekannte aus einer Wohnung in der Hauptstraße Schmuck erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die ungebetenen Gäste am Dienstag (29.3.) im Tatzeitraum zwischen 8.45 und 12 Uhr Zutritt zur Wohnung. Im Anschluss entwendeten sie diverse Schmuckstücke und suchten das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1