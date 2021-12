Scheibe einer Bushaltestelle zertrümmert

Zwingenberg. Die Polizei sucht eventuelle Zeugen, die bei der Aufklärung von Straftaten helfen können, die sich im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntagnachmittag in Zwingenberg ereignet haben. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, wurde an einer Bushaltestelle im B 3-Abschnitt Pass, in der Nähe der Pfarrhausgasse, eine Scheibe des Wartehäuschens zertrümmert. Überdies wurden im Bereich der Wiesenstraße vier Warnbaken entwendet und später unter der Eisenbahnüberführung in Nachbarschaft zum Rewe-Markt „entsorgt“.

Anwohner schöpfte Verdach

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 400 Euro. Ein Anwohner hatte in der Nacht zum Sonntag eine Personengruppe bemerkt, die in dem Bereich entlanggelaufen ist. Ob Personen aus der Gruppe für die Beschädigung an der Bushaltestelle und das Wegnehmen der Barken verantwortlich sind, das müssen weitere Ermittlungen zeigen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Bensheim (K 41) unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen. ots