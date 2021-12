Satirische Weihnachtsfeier im Zwingenberger Mobile

Zwingenberg. Das Theater Mobile in Zwingenberg weist auf einen Kabarett-Abend mit dem Duo „Die Buschtrommel“ hin, das an diesem Freitag, 17. Dezember, 20 Uhr, mit seinem Programm „Satirische (Weih-)Nacht“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) gastieren wird. Die Mobilisten schreiben in ihrer Ankündigung:

„Zufällig ist am Tag der Bescherung wieder Jesus’ Geburtstag – sein 2021er. Selbstverständlich trägt die Heilige Familie zur Feier Maske mit schönen Krippenmotiven und Kreuzigungsszenen. Allerdings ist Gott seit der Pandemie so überarbeitet, dass er seinen Laden an Amazon verkauft hat. Für die läuft es im Himmel nun wie geschmiert.

Auf der Erde freut sich indessen Familie Kinkerlitz auf das Fest der Liebe: Der Weihnachtsbaum wird mit Corona-Kugeln aus England und Südafrika geschmückt und die Spitze ziert ‘ne Spritze. Mutter Kinkerlitz bekehrt Flüchtling Mahmut liebevoll zum christlichen Fest: Bescherung statt Beschneidung. Man isst genüsslich Pandemiestollen und Donauwelle, Stand heute mit drei Wellen. Unterm Baum liegen Hörbücher mit den schönsten Verschwörungstheorien vom Wendler und Nachbar Nobbi: Ein fantastisches Geschenk!

Endlich agieren Britta von Anklang und Andreas Breiing – sie sind ,Die Buschtrommel’ – wieder gewohnt satirisch und so optimistisch-schwungvoll wie die Impfkampagne! (Läuft die eigentlich noch?) Zu Weihnachten können sie aber auch mal anders: Nämlich satirisch, feierlich und pandemisch, plus gediegenem Gesang - eine heilige Nacht, die in keinem Fall still wird.“

Tickets im Vorverkauf

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/100816)) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuell Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Der Eintritt ins Mobile ist nur Besuchern möglich, die gemäß der 2 G-Plus nachweislich gegen Corona geimpft oder von Covid-19 genesen sind. red