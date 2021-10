Sarah Smith singt Balladen

Zwingenberg. Am Donnerstag, 21. Oktober, gastiert Sarah Smith mit ihrer Band im Theater Mobile in Zwingenberg. Beginn ist um 20 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Ankündigung heißt es: Für Sarah Smith ist die Zeit gekommen, mehr zu sagen, mehr zu zeigen und mit ihren Fans eine noch tiefere Wahrheit zu teilen – all dies tut sie mit ihrem neuen Album „Unveiling“, das ihre Offenheit auf eine noch tiefere, persönliche Ebene führt, wenn sie über Liebe, Verlust und den Mut, auf ihre eigene Stimme zu vertrauen singt.

Das unverkennbare Pop/Rock-Album „Unveiling“ wurde in den EMAC-Studios in London, Ontario (Kanada) und in St. Thomas, Ontario aufgenommen. Die 15 Lieder gehen zurück auf Sarahs musikalische Einflüsse aus den 90er Jahren und zeigen einmal mehr ihre Fähigkeit, eingängige Songs und Melodien zum Mitsingen zu schreiben. Von den mitreißenden Liedern „Beautiful Desaster“ und „Divine Intervention“ über das eher hart daherkommende „You Don’t Get My Love“ bis hin zur tief bewegenden Ballade „The Hider“: Auf diesem Album pushen Sarah und ihre Band auf einer härteren Grundlage, sie graben tiefer und lassen intensive Emotionen frei.

Eintrittskarten gibt es in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Tel. 06251/100816), in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt ins Mobile ist nur für Besucher möglich, die gemäß der 3 G-Regel nachweislich geimpft, genesen oder getestet sind. red