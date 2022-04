Sammler zeigen ihre Schätze

Bickenbach. Im Museum in Kolbschen Haus in Bickenbach (Darmstädter Str. 35) wird am Sonntag, 24. April, die neue Sonderausstellung „Bickenbach sammelt“ eröffnet.

Die Sammler präsentieren ihre Schätze wie Waagen, Glocken und Puppen aus aller Welt sowie Mokkatassen und vieles mehr. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die neue Dauerausstellung zu besichtigen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen.

Die Ausstellung wird am 24. April um 15 Uhr eröffnet und endet am 12. Juni. Öffnungszeiten sind sonntags von 15 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung. red

