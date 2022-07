Sängerkranz plant wieder Projektchor

Zwingenberg. Die Coronavirus-Pandemie hat vielen Vereinen die Arbeit erschwert oder sie sogar unmöglich gemacht, auch am Zwingenberger Gesangverein Sängerkranz ist die Krise nicht spurlos vorübergegangen: Bevor das Virus grassierte kamen noch gut 35 Frauen und 15 Männer, also 50 Sängerinnen und Sänger zu den Chorproben, heute sind es gerade einmal noch 25 Personen, die sich zu den Übungsstunden treffen, wie Vorsitzender Andreas Mayer am Rande des Pressegesprächs über die nächste „Kultur im Adlersaal“-Veranstaltung mit dem „Duo Feinherb“ (wir haben berichtet) erläuterte.

Der Sängerkranz war zwar mit seinem von Mayer ausgeklügelten und immer wieder aktualisierten Hygienekonzept für den vereinseigenen Adlersaal Vorbild für viele andere Vereine, aber das Singen war wegen der Ausbreitung von Aerosolen und dem damit einhergehenden Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus stets mit besonders hohen Auflagen reglementiert. Viele – vor allem ältere – Chormitglieder haben ihre geliebte Freizeitbeschäftigung an den Nagel gehängt. Mittlerweile haben die ursprünglich getrennt voneinander agierenden Ensembles Frauenchor und Männerchor die regelmäßige Probenarbeit in Präsenz wieder aufgenommen, das jedoch ausschließlich als gemischter Chor, nach wie vor jedoch unter der Leitung von Angelika Lemser.

Noch gut bei Stimme

„Wir halten bei den Proben immer noch Abstand“, hofft Mayer nun darauf, dass sich künftig auch neue Sängerinnen und Sänger dazu einladen lassen, den gemischten Chor zu verstärken. Das ist auch ganz unabhängig von der Pandemie dringend nötig, denn Frauen- und Männerchor hatten schon vor der Krise wegen einer zunehmenden Überalterung mit ihrer Personalstärke zu kämpfen. Dass sie jedoch immer noch gut bei Stimme sind, das haben die Sängerinnen und Sänger beim jüngsten Zwingenberger Weinfest an Pfingsten bewiesen, als der gemischte Chor erstmals nach einer langen und Corona-bedingten Zwangspause wieder einen öffentlichen Auftritt hatte. Andreas Mayer: „Der gemischte Chor war davor zuletzt im November 2019 aufgetreten.“

Das Sängerkranz-Ensemble „The Getwinc Singers“, ebenfalls ein gemischter Chor, hat seine Probenarbeit auch während den Hochphasen der Coronavirus-Pandemie fortgesetzt, dann allerdings online als Video-Konferenz. „Und wann immer es möglich war haben wir uns vor der Melibokushalle im Freien getroffen“, so Andreas Mayer, der die Formation dirigiert. Im Gegensatz zu dem aus Frauen- und Männerchor zusammengesetzten gemischten Chor, der eher klassische Chorliteratur singt, haben die „Getwincs“ sich auf Titel aus den Bereichen Rock, Pop und Gospel spezialisiert. Auch die „Getwincs“ freuen sich stets über neue Sängerinnen und Sänger.

Um „Nachwuchs“ für beide Chöre „anzuwerben“ plant Sängerkranz-Chef Andreas Mayer nun im Herbst die Neuauflage eines Projektchores, wie es ihn vor der Pandemie schon einmal gegeben hat. Der Startschuss für dessen Probenarbeit soll im Oktober fallen, die Leitung übernimmt Andreas Mayer.

Einstudiert werden sollen Weihnachtslieder aus Europa, darunter auch zwei Titel aus der Ukraine, denn Ziel ist es, dass der Projektchor beim Zwingenberger Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende auftreten wird.

Sorgen bereitet dem langjährigen Vereinsvorsitzenden und Chorleiter, der zusammen mit einem weiteren Sänger und zwei Sängerinnen auch das dritte Sängerkranz-Ensemble mit dem Namen „Quartett“ bildet, aber nicht nur die Personalsituation der Chöre, sondern auch die finanzielle Situation des Vereins. Zurzeit sei der Zwingenberger Gesangverein dank seiner Rücklagen zwar noch solide finanziert, aber es sei kein Geheimnis, dass die in Folge von Corona abgesagten „Kultur im Adlersaal“-Veranstaltungen oder das Fehlen des Oktoberfest die Vereinskasse gebeutelt haben. Auch Austritte und dadurch gesunkene Mitgliedsbeiträge müssen verkraftet werden.

Bis dato haben die Mitgliedsbeiträge stets ausgereicht, um die Probenarbeit zu finanzieren – wohlgemerkt: Mayer selbst erhält für seine Dirigate kein Honorar –, aber für die Instandhaltung und den Betrieb des vereinseigenen Adlersaales braucht es dringend die Einnahmen aus den Veranstaltungen.

„Unser Problem ist unsere Immobilie“, ist Mayer auch angesichts steigender Energiekosten besorgt, wie lange der Verein sich sein „Wohnzimmer“ – das immer wieder auch anderen Vereinen sowie der Stadt als Treffpunkt dient – noch leisten kann.

Der gemischte Chor probt montags von 19.30 bis 21 Uhr unter Leitung von Angelika Lemser, die „The Getwinc Singers“ proben mittwochs von 20 bis 22 Uhr. Die Übungsstunden finden im Adlersaal (Obertor 10) in Zwingenberg statt. Weitere Informationen gibt es auf der Sängerkranz-Webseite.