Rosen filzen für den Muttertag

Zwingenberg. Passend zum Muttertag (8. Mai), bietet das Familienzentrum Zwingenberg am Samstag, 7. Mai, einen Filzkurs an, bei dem bunte Rosen gestaltet werden. Dazu lädt Kursleiterin Tanja Polak von 10 bis 13 Uhr in den Vereinsraum im Alten Amtsgericht (Obertor 1) ein.

Der Kurs mit dem Titel: „Filzspaß Muttertag für Groß und Klein“ (Kursnummer FEK 033) bietet Kindern ab 8 Jahren gemeinsam mit ihrer erwachsenen Begleitung die Möglichkeit, ein Muttertagsgeschenk herzustellen. Die Kursgebühr beträgt 24 Euro, hinzu kommen 5 Euro Materialkosten, die direkt an die Kursleitung bezahlt werden. Mitzubringen ist die eigene Verpflegung für die Pause sowie zwei alte Frotteetücher.

Anmeldung im Familienzentrum im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. maj

