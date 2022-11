Der Zwingenberger Gesangverein Sängerkranz weist auf seine nächste Veranstaltung in der Reihe „Kultur im Adlersaal“ hin: Der ursprünglich aus der Bensheimer Fastnacht stammende Comedian Rolf Weihrich wird am Vorabend des dritten Advents, also am Samstag, 10. Dezember, ab 20 Uhr im Adlersaal (Obertor 10a) auftreten. Das Programm heißt „Be-Sinnlich geht anders - ein Weihnachtsabend mit Rolf

