Rodauer Verein Sonnenkinder lädt zum Kulturfrühstück ein

Rodau. Der Verein Sonnenkinder – die Elterninitiative Handicap – weist auf den Neubeginn seiner Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Kulturfrühstück“ hin. Wie Sibylle Meyer mitteilt, öffnet der Begegnungshof der Sonnenkinder im Zwingenberger Stadtteil Rodau (Hauptstraße 42) am kommenden Sonntag, 31. Oktober, erstmals nach Corona-bedingter Zwangspause seine Türen wieder für ein Kulturfrühstück, das dann im Zeitraum von 10 bis 13 Uhr stattfindet. Musikalische Gäste sind zum Auftakt die Mitglieder des Matthias-Fenchel-Trios. Das Jazz-Ensemble aus dem Raum Frankfurt besteht aus dem namengebenden Matthias Fenchel (Klavier) sowie seinen Musikerkollegen Luis Schell (Kontrabass) und Jan Iser (Schlagzeug). Das Repertoire des Trios besteht sowohl aus Eigenkompositionen in Anlehnung an den Fusion-Stil sowie aus klassischen Jazz-Standards.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Seien Sie unser Gast und freuen Sie sich auf ein gemütliches Frühstück mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm“, heißt es in der Einladung der Sonnenkinder. Teilnehmen am Kulturfrühstück können gemäß der Corona-bedingten 2 G-Regel alle, die nachweislich geimpft oder genesen sind. Kinder unter zwölf Jahren benötigen einen Bürgertest beziehungsweise das Schultestheft, Kindergartenkinder benötigen keinen Nachweis. Anmeldungen müssen vorab per E-Mail an: info@sonnenkinder-bergstrasse.de erfolgen. red