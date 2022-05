Rodau. Die „Beseitigung von Mängeln in den Feuerwehrgerätehäusern in Zwingenberg und Rodau“ steht als Thema auf der Tagesordnung des Rodauer Ortsbeirats, der sich am 19. Mai, Donnerstag, zu einer öffentlichen Sitzung trifft. Ortsvorsteher Steffen Müller und seine Kommunalpolitikerkollegen tagen ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Im Vorfeld der Sitzung besteht die Möglichkeit für interessierte Bürger, sich zu den Themen der Tagesordnung zu Wort zu melden. red

