Rodau. Der Verschönerungsverein Rodau (VVR) hatte zu einem Weihnachtsbasteln eingeladen, bei dem das Kreativteam des VVR erneut aus gesammeltem Naturholz Weihnachtsdekoration für die Obstbaumallee oder auch für zu Hause gebastelt hat.

Wie es in einer kurzen Pressenotiz heißt, wurden die Kunstwerke am ersten Advent mit Erfolg verkauft. Der Erlös fließt in die Gestaltung des Naturlehrpfades und einer mobilen Aussichtsplattform. / red