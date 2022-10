Rodauer feierten ihre Kirchweih bei goldenem Herbstwetter mit einem bunten Kerweumzug

Die „Rorrer“ feiern die Feste bekanntermaßen wie sie fallen – und auf das jüngste Wochenende „fiel“ nun mal die Kirchweih. Und eben die wurde in Rodau einmal mehr ebenso bunt wie zünftig zelebriert. Der Verschönerungsverein Rodauer (VVR) führte in bewährter Manier Regie und viele Vereine und Gruppen feierten mit. Im Mittelpunkt des Kerwegeschehens stand am Sonntag der traditionelle Kerweumzug.

