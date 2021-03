Seeheim-Jugenheim. Von März bis Oktober lockt der Tourismus-Service-Bergstraße e.V wieder mit seinem Aufruf „Rauf auf den Burgensteig“. Wer sich in diesem Zeitraum auf den 120 Kilometer langen Weg entlang der Bergstraße – von Darmstadt bis nach Heidelberg – begibt und seine Wandertätigkeit an extra eingerichteten Stempelstationen mit dem Einscannen von QR-Codes dokumentiert, dem winken tolle Gewinne.

Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim ist in diesem Jahr erstmals mit zwei Stempelstellen bei der Aktion vertreten: Auf der Burg Tannenberg sowie auf dem Schloss Heiligenberg können Burgensteig-Wanderer einen Scan-Eintrag in ihrem virtuellen Stempelpass erhalten und nehmen damit automatisch an den monatlichen Verlosungen teil.

Neben Eventtickets, Stadtführungen oder Wanderliteratur gibt es unter anderem auch ein „Zarenfrühstück“ zu gewinnen. Wanderer, die kein Handy zum Scannen dabeihaben, gehen übrigens nicht leer aus: Sie können die Ziffernfolge am Standort notieren, per E-Mail an info@diebergstrasse.de schicken und so ihre Gewinnchance nutzen.

Weitere Informationen zu „Rauf auf den Burgensteig“ gibt es im Internet. red