Zwingenberg. Die Stadtverwaltung Zwingenberg weist die Bevölkerung darauf hin, dass das Rathaus und das Bürgerbüro am 17. November, Mittwoch, wegen interner Arbeiten geschlossen sind. Auch telefonisch und per E-Mail sind die städtischen Bediensteten an diesem Tag nicht zu erreichen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1