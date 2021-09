Zwingenberg. Die Stadtverwaltung Zwingenberg weist die Bevölkerung darauf hin, dass das Rathaus, die Stadtbücherei und die Kindertagesstätten in Zwingenberg und Rodau am Donnerstag, 9. September, geschlossen sind. An diesem Tag findet eine betriebsinterne Veranstaltung der städtischen Bediensteten statt. Der Wertstoffhof des Zweckverbands Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) bleibt geöffnet. red

