Radweg nach Auerbach gesperrt

Zwingenberg/Auerbach. Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) saniert in der Zeit vom 17. bis zum 21. Mai den Rad- und Feldweg in der Galgenlache zwischen Zwingenberg und Auerbach in zwei Abschnitten. Wie der KMB schreibt, verläuft der Rad- und Feldweg westlich der Bahnlinie in Nord-Süd-Richtung durch die Felder zwischen der Kleingartenanlage Auerbach und der Südumfahrung Zwingenberg und muss für die Arbeiten voll gesperrt werden. Die Umleitungsstrecke führt aus beiden Richtungen über den Feldweg parallel zum Berliner Ring.

Der KMB bittet um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen. Für Rückfragen oder Anregungen steht Dirk Fischer (Telefon: 06251/1096-62) zur Verfügung. red