Radfahrer in Zwingenberg schwer verletzt

Zwingenberg. Der Sturz eines Radfahrers machte am Donnerstagabend den Einsatz der Feuerwehr Zwingenberg sowie des First-Responder-Teams des Deutschen Roten Kreuzes erforderlich. Wie DRK-Bereitschaftsleiter Udo Bächer berichtete, wurde der schwer verletzte Radfahrer zunächst am Einsatzort in der Weststadt von den First-Respondern zusammen mit einem Rettungswagen-Team und einem Notarzt medizinisch erstversorgt, bevor er dann mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen wurde.

Der Helikopter war auf dem Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus beziehungsweise der DRK-Unterkunft am Gießer Weg 12 gelandet, wohin der Patient vom Einsatzort Weststadt mit dem Rettungswagen transportiert wurde. Die Feuerwehr unter der Einsatzleitung des stellvertretenden Stadtbrandinspektors Karl-Heinz Zecher sicherte den Platz vor dem Gerätehaus ab und.

Am Tag zuvor waren die Feuerwehrkameraden zu einer Türöffnung in ein Haus an der Annastraße gerufen worden, um ein Sanitäter-Team und die Polizei zu unterstützen, wie Karl-Heinz Zecher berichtet. Unter der Leitung von Mario Rindfleisch stiegen die Einsatzkräfte vom Balkon eines Nachbarn auf den Balkon der hilflosen Person, um sich durch die Balkontür Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und von innen die Tür zu öffnen. „Leider war der Patient schon seit längerer Zeit verstorben“, so Zecher. / red