Protestanten starten in die Sommerkirche

Zwingenberg. Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg weist auf folgende Präsenzgottesdienste hin: Am kommenden Sonntag, 4. Juli, wird Pfarrer Christian Hilsberg ab 9.30 Uhr in der Bergkirche Gottesdienst halten, am darauffolgenden Sonntag, 11. Juli, lädt Prädikant Philipp Becker ab 9.30 Uhr in das Gotteshaus der Protestanten ein, gefolgt am 18. Juli, ab 9.30 Uhr, von Prädikantin Bärbel Andreas-Sillus, die den Gottesdienst ebenfalls in der Bergkirche gestaltet.

AdUnit urban-intext1

Mit Beginn der Sommerferien startet die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg, die gemeinsam mit Alsbach, Jugenheim und Ober-Beerbach das Evangelische Gemeindenetz Nördliche Bergstraße (EGNB) bildet, dann wieder die Gottesdienstreihe „Sommerkirche“: Dann wird es zwar an jedem Sonntag einen Gottesdienst geben, aber nicht in jeder der vier Gemeinden.

Den Anfang macht am 25. Juli Pfarrerin Miriam Fleischhacker, die die Zwingenberger Protestanten ab 9.30 Uhr in die Kirche nach Jugenheim einlädt. Am 1. August, 9.30 Uhr, predigt Prädikantin Bärbel Andreas-Sillus dann in der Zwingenberger Bergkirche, am 8. August lädt Pfarrer Christoph Kahlert wieder ab 9.30 Uhr ins Gotteshaus nach Jugenheim ein.

Bei allen Gottesdiensten ist derzeit aufgrund der allgemeinen Abstandsregelungen nur eine begrenzte Zahl von Gottesdienstbesucher erlaubt, heißt es aus dem Gemeindebüro: Deshalb ist eine Anmeldung zum Gottesdienst hilfreich. Aber natürlich können Interessierte auch spontan an den Gottesdiensten teilnehmen, die Anmeldung mit den erforderlichen Kontaktdaten – um im Falle einer Coronavirus-Infektion eine Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt zu ermöglichen – erfolgt dann vor Ort.

AdUnit urban-intext2

Die vorherige Anmeldung für die Gottesdienste erfolgt ausschließlich über das Gemeindebüro und muss für die Sonntagsgottesdienste jeweils bis freitags um 12 Uhr erledigt sein. Gottesdienstbesucher haben die Möglichkeit sich schriftlich, telefonisch oder per E-Mail anzumelden (Telefon: 06251/75844, E-Mail: kirchengemeinde.zwingenberg@ekhn.de). Bei der Anmeldung sind Name, Adresse und Telefonnummer anzugeben. Für den Gottesdienstbesuch sind eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung (OP- oder FFP2-Standard) mitzubringen.

„Leider müssen bis auf weiteres noch alle anderen – nicht gottesdienstlichen – Veranstaltungen unserer Evangelischen Kirchengemeinde ausfallen“, heißt es abschließend. red

AdUnit urban-intext3

Info: www.evangelische-kirchengemeinde-zwingenberg.de

AdUnit urban-intext4