Zwingenberg. Der Magistrat der Stadt Zwingenberg wird zunächst keinen städtebaulichen Wettbewerb initiieren, der sich mit einer möglichen Umnutzung des bis dato als Gewerbefläche ausgewiesenen Gebiets „In den Almen“ zu einem Wohngebiet beschäftigt.

Nach einem Pressegespräch mit dieser Zeitung („Beim Thema Stadtentwicklung sollen alle mitreden“, BA vom 5. Dezember) stellte Bürgermeister Holger Habich jetzt in der Stadtverordnetenversammlung erneut fest: „Der Magistrat möchte zunächst herausfinden, welche Form der Stadtentwicklung von den Bürgern gewünscht und mehrheitlich konsensfähig ist.“ Die Stadträte unter Vorsitz des Rathauschefs wollen sich nun „darüber Gedanken machen, welche Mittel der Bürgerbeteiligung dazu geeignet sind, dies zu ergründen“.

Dass die Stadtväter und -mütter zwischenzeitlich auf die Bremse treten, ist auf „einige kritische Reaktionen aus der Bevölkerung“ zurückzuführen, die sich „insbesondere bezüglich einer möglichen Verlagerung der dortigen Gewerbeflächen auf das derzeitige Kleingartenareal“ zu Wort gemeldet hat. Nach einer entsprechenden Berichterstattung über die Absicht der Stadt, am Städtebauförderprogramm „Nachhaltiges Wohnumfeld“ des Landes Hessen teilzunehmen und ein Projekt mit der Bezeichnung „Gartenstadt In den Almen“ aufzulegen („Gewerbegebiet ,In den Almen’ soll zu Wohngebiet werden“ BA vom 10. November), hatte es in dieser Zeitung kritische Leserbriefe und Widerstand der Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie gegeben. Bürger befürchteten, die Kleingartenanlage werde zu einem Gewerbegebiet.

Jetzt will der Magistrat sich mit seiner Idee einer Bürgerbeteiligung zum Thema Stadtentwicklung jedoch nicht nur mit dem Projekt „Gartenstadt In den Almen“ beschäftigen, „sondern das Thema weiter fassen und die Stadtentwicklung insgesamt in den Blick nehmen“.