Profimusiker leiten Mitmach-Probe

Bickenbach. Die Instrumente lagen durch Corona lange genug in der Ecke und wurden nicht gespielt. Jetzt ist die beste Zeit, wieder mit dem Musizieren anzufangen. Das Musikcorps Bickenbach lädt alle interessierten Musiker und Musikerinnen zu einer Mitmachprobe ein.

Angesprochen werden Musiker an Trompete, Querflöte, Posaune, Piccolo, Tenorhorn, Bariton, Alt-/Tenorsaxophon, Klarinette, Sousaphon, Snare Drum oder Bass Drum. Geprobt wird am 10. September in der Zeit von 11 bis 17.30 Uhr im Bürgerhaus Bickenbach. Die Probe wird von drei Profimusikern geleitet.

Zunächst werden am Vormittag in Satzproben innerhalb der einzelnen Instrumentengruppe Musikstücke einstudiert, bevor dann am Nachmittag das Erlernte zusammengetragen wird. Für das leibliche Wohl ist in Form von Getränken und einem Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. red