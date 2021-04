Präsenz-Gottesdienst mit Interview

Zwingenberg/Jugenheim. Zum ersten Gottesdienst der Reihe „WIR – Kirche im Park” der Evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim in diesem Jahr lädt das Vorbereitungsteam in Zusammenarbeit mit Christian Hilsberg, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg, für den 25. April, Sonntag, ab 9.30 Uhr in den Park am Evangelischen Gemeindehaus in Jugenheim ein. Im Laufe des Gottesdienstes wird ein Interview mit Petra Geist, Leiterin der Diakoniestation Nördliche Bergstraße, zu sehen sein, heißt es in der Ankündigung.

AdUnit urban-intext1

Die Verantwortlichen schreiben weiter: „Wir hoffen sehr, dass die gegenwärtig stark steigenden Infektionszahlen nicht dazu führen, dass dieser Gottesdienst abgesagt werden muss. Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen. Leider ist bei diesem Gottesdienst kein Gemeindegesang möglich und es besteht Maskenpflicht. Auf den Sicherheitsabstand ist zu achten.“

Teilnahmenur mit Anmeldung

Um Voranmeldungen wird gebeten, zuständig dafür ist das Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim, das allerdings wegen Bauarbeiten zeitweise nicht besetzt sein wird. Kontakt: Gemeindesekretärin Marianne Wilhelm, Alexanderstraße 13, 64342 Seeheim-Jugenheim, Telefon: 06257/3326 (mit Anrufbeantworter), Fax: 06257/64174, E-Mail: kirchengemeinde.jugenheim-bergstrasse@ekhn.de red