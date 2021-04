Postengeschacher von CDU und FDP nicht im Wählersinn

Liest man den Bericht „CDU schlägt Andreas Kovar als Parlamentschef vor“, BA vom 21. April, reibt man sich unweigerlich die Augen: Da fährt die GUD bei der Kommunalwahl in Zwingenberg die zweitmeisten (in der Kernstadt sogar die meisten) Stimmen ein, aber durch den Trick eines gemeinsamen Wahlvorschlags von CDU und FDP zur Magistratswahl soll sie nun mit nur einem von sechs bestehenden Sitzen im ehrenamtlichen Magistrat abgespeist werden.

CDU und FDP erhielten mit der geplanten Listenverbindung also eine Zweidrittelmehrheit im ehrenamtlichen Magistrat, obwohl beide mit 17 von 31 Mandaten (rund 55 Prozent) nur eine knappe Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung bekommen haben. Die CDU soll die Hälfte der ehrenamtlichen Magistratssitze erhalten, obwohl sie nur gut ein Drittel der Mandate in der Stadtverordnetenversammlung errungen hat.

Der gemeinsame Wahlvorschlag mag einer alten Tradition entsprechen und vom geltenden Wahlrecht gedeckt sein, das Vorgehen von CDU und FDP entspricht aber keinesfalls dem Willen der Wählerinnen und Wähler und kann auch nicht im Sinne des Wahlgesetzes sein. Dass die CDU in ihrer unermesslichen Großzügigkeit der GUD einen weiteren Magistratssitz angeboten hat, ändert nichts an dem unangemessenen Ergebnis dieses Postengeschachers von CDU und FDP. Sie haben der Politik- und Demokratieverdrossenheit einen großen Dienst erwiesen!

Jürgen Bangert

Zwingenberg