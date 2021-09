Kriminalität. Der Diebstahl eines silbergrauen Opel Corsa ist am Mittwochmorgen (29.09.) aufgefallen. Das zwei einhalb Jahre alte Auto wurde am Dienstagmittag (28.09.) gegen 13.40 Uhr in der Untergasse abgestellt, bevor es am nächsten Tag gestohlen wurde. An dem Corsa waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen DI-T 1069 montiert. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim sucht nach Zeugen und nimmt Hinweise telefonisch unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

