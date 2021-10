Polizei ermittelt wegen Autodiebstahl in Zwingenberg

Zwingenberg. Die Polizei sucht Zeugen, die bei der Aufklärung eines Autodiebstahls helfen können. Entwendet wurde ein silbergrauer Opel Corsa, der an der Untergasse in Zwingenberg geparkt war, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet. Die Tat hat sich zwischen Dienstag, 13.40 Uhr, und Mittwochmorgen ereignet. An dem zweieinhalb Jahre alten Auto waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen DI-T 1069 montiert. Wer hat das silbergraue Auto gesehen? Wer kann Hinweise geben? Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim nimmt unter der Rufnummer 06252/706-0 Zeugenhinweise entgegen. ots

