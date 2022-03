Polizei ermittelt nach Autodiebstahl in Seeheim-Jugenheim

Seeheim-Jugenheim. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf einen Fahrzeugdiebstahl geben können, der sich am Wochenende in Seeheim-Jugenheim ereignet hat. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet: Der weiße Pkw der Marke Toyota mit dem Kennzeichen GG-JM 1950 wurde zwischen Samstagabend (5.3.) und Sonntagmorgen (6.3.) entwendet. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt an der Odenwaldstraße abgestellt. Wie es den Unbekannten gelang, das Auto zu entwenden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf zirka 20 000 Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Wagens geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen. ots

