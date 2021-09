Platanenallee/K 67: Kreuzung in Zwingenberg gesperrt

Zwingenberg. Die Stadtverwaltung Zwingenberg teilt mit, dass in der Zeit vom 29. Oktober, Freitag, 6 Uhr, bis 31. Oktober, Sonntag, 18 Uhr, der Einmündungsbereich der Platanenallee auf die Kreisstraße 67 komplett gesperrt ist. Innerhalb dieses Zeitraumes werden Asphaltarbeiten und punktuelle Bankettausbesserungen ausgeführt. Die Einmündung der Walter-Möller-Straße ist in diesem Zeitraum uneingeschränkt nutzbar. Die Baumaßnahme ist eine Folge der B 3-Sanierung, da die Kreuzung während der Bauzeit Teil der Umleitungsstrecke war und nun instandgesetzt werden muss. Unter der E-Mail-Anschrift: b3@zwingenberg.de können Fragen an die Stadtverwaltung gerichtet werden. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1