Pianist Jonas Derksen gibt Benefizkonzert für Schlossmauer-Sanierung

Alsbach. Der Historische und kulturelle Förderverein Schloss Alsbach ist sozusagen vom Pech verfolgt: Am 20. Mai stürzte ein Teil der Wehrmauer am Zwinger des Alsbacher Schlosses ein, Anfang Juni wurde dann ein Riss im Turm entdeckt. Abgesehen von den Corona-bedingten Einschränkungen, unter denen der Verein leiden musste, weil er seine Veranstaltungen nicht wie gewohnt durchführen konnte und entsprechende Einnahmen wegbrachen, ist das alte Gemäuer nun auch aus Sicherheitsgründen nicht uneingeschränkt nutzbar. Und für die Beseitigung der Schäden muss dem Vernehmen nach nicht das Land Hessen als Eigentümerin des mittelalterlichen Gemäuers aufkommen, sondern der quasi mittellose Verein in seiner Eigenschaft als Pächter.

Zurzeit machen sich viele Menschen Gedanken, wie sie unterstützen können – dazu zählt auch Jonas Derksen: Der 27-jährige Pianist gibt am 10. Juli, Samstag, ab 17 Uhr auf Schloss Alsbach ein Benefiz-Klavierkonzert. Derksen ist nicht nur Pianist, sondern auch Komponist von moderner klassischer Musik. Seine Inspirationen erhält er von Star-Pianisten wie Yann Tiersen, Ludovico Einaudi und Yiruma, deren Stile er mit dem Stil der Pop-Musik vermischt.

Bei dem zweistündigen Benefizkonzert, das von einer 15-minütigen Pause unterbrochen wird, präsentiert Jonas Derksen selbst arrangierte und komponierte Stücke. Maximal 200 Personen sind als Publikum zugelassen, die wegen der Coronavirus-Pandemie erforderliche Kontaktdatenerfassung erfolgt mit entsprechenden Apps und einem QR-Code. In einer entsprechenden Pressemitteilung heißt es: „Mit dem Konzert soll eine Spendenaktion für die Restaurierung des Kulturguts Schloss Alsbach gestartet werden. Der Absturz von einem Teil der Schlossmauer hat einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht.“ Jonas Derksen bietet auch seine CDs zum Kauf an, wobei er den Gewinn komplett an den Historischen und kulturellen Förderverein Schloss Alsbach spendet.

Überdies har der Historische und kulturelle Förderverein Schloss Alsbach auch eine eigene Spendenaktion gestartet – wer Schloss Alsbach besucht, der kann dazu die Spendenboxen am Burgfried nutzen, Spenden sind aber auch per Überweisung auf das Konto DE57 5096 1592 0000 1997 70 bei der Volksbank Weschnitztal e.G. möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Vereins. red

