Pflege nicht zum Nulltarif

Der 1. Mai wird seit 1890 von Arbeiterinnen und Arbeitern sowie Gewerkschaften als „Tag der Arbeit“ begangen. Seit vielen Jahren lädt das Referat Berufs- und Arbeitswelt im Bistum Mainz zusammen mit den kirchlichen Sozialverbänden KAB (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung) und Kolpingwerk am Vorabend nach Mainz zu einem Gottesdienst mit dem Bischof und anschließend zu einem sozialpolitisch relevanten Themenabend ein.

In diesem Jahr geht es um „Pflege (im) Dauer-Notstand“, Schwerpunkt ist die Altenpflege. Immer öfter werden Pflegekräfte psychisch und physisch aufgerieben, sie drohen wegen ständiger Überlastung auszubrennen. Viele verlassen den Beruf. Das liegt nicht nur – und nicht einmal in erster Linie – an der Bezahlung. Noch wichtiger sind die Arbeitsbedingungen: zunehmende Arbeitsverdichtung; Personalmangel; der Umstand, dass man/frau auch in Freischichten häufig angefragt wird, zu arbeiten, weil Kollegen und Kolleginnen erkrankt sind. Die Work-Live-Balance gerät oft aus dem Gleichgewicht. Und durch Corona hat sich diese Situation noch einmal verschärft.

Zudem ist der Notstand in der Altenpflege auch ein strukturelles Problem: Die Bevölkerung wird immer älter, die Anzahl der hilfsbedürftigen Menschen steigt. Experten rechnen damit, dass im Jahr 2030 voraussichtlich 250 000 bis 500 000 Mitarbeitende in der Pflege fehlen werden. Betroffen sind nicht nur die stationären Pflegeeinrichtungen, sondern auch die ambulanten Pflegedienste.

Leider gibt es für komplexe Probleme in der Regel keine einfachen Lösungen. Im Gegenteil: Wenn ich Vorschläge für (scheinbar) einfache Lösungen höre, werde ich eher skeptisch. Aber wir müssen als Gesellschaft eine Grundsatzentscheidung treffen: Wollen wir, dass wir mit hinreichender Pflege-Unterstützung in Würde immer älter werden? Wenn ja, dann geht das nicht zum Nulltarif – weder für die Pflegenden noch für uns alle. Lassen Sie uns gemeinsam mit Gewerkschaften, Arbeitgebern und allen Menschen guten Willens nach tragbaren Lösungen für die Zukunft suchen!